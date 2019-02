Burlando reveló cómo está hoy Juan Darthés: "Tiene pensamientos de autoflagelación y una crisis depresiva"

Después de la gravísima denuncia de Thelma Fardin por violación, Juan Darthés decidió mudarse a Brasil mientras la Justicia de Nicaragua (donde la actriz asegura que el actor abusó de ella cuando tenía 16 años) investiga la causa en su contra.

En las últimas horas, se especuló con que Darthés podría volver a Argentina ya que tiene una audiencia de conciliación penal el 12 de febrero en la causa que él inició contra Anita Coacci, la actriz que aseguró que habría sufrido un abuso por parte del actor en 1999, mientras grababan Gasoleros.

Más sobre este tema Fernando Burlando viajará a Nicaragua para defender a Juan Darthés: "El relato de Thelma Fardin tiene flancos que me llaman la atención"

Sin embargo, su abogado Fernando Burlando puso en duda el regreso de Darthés a nuestro país: “Entiendo que no es necesaria la presencia de Darthés en la audiencia que va a tener lugar el 12, yo soy el apoderado y tengo un poder especial para estar presente”, aseguró en diálogo con Nosotros a la Mañana.

Cuando le preguntaron cómo tomaría el público su decisión de no volver al país para la conciliación, el letrado contó detalles de cómo estaría hoy el actor: “Creo que, sobre todo a la gente que está volcada a favor de él, no le genera la mejor sensación. Pero te voy a contar algo: Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado y realmente no sé si puede venir solo, no sé si lo pueden subir a un avión solo”.

"Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado y realmente no sé si puede venir solo, no sé si lo pueden subir a un avión solo" G-plus

“El tema de la depresión tan marcada en un ser humano es inmanejable para el propio ser humano. Dentro de toda esta situación también se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico”, agregó Burlando.

“¿Te comunicó que pensaba hacer algo contra su vida, quitarse la vida?”, le consultó Nancy Duré. Y él respondió: “Sí, exacto. No me lo comentó él sino su entorno familiar. Darthés está quebrado, escindido parte por parte. Tiene su cabeza muy congestionada de malas ideas. Es normal para una persona que está en el lugar en el que está, con el repudio y el odio de mucha gente, que lo demuestra no solo en las redes. No hay persona que resista esto fácilmente. Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular”.

Entonces, Duré le repreguntó “¿lo pensó o concretamente intentó quitarse la vida?”, a lo que el abogado aseguró: “Concretamente, tiene ideas de estas características, de autoflagelación, de autodestrucción. No es permanente, no es constante, ahora está medicado pero es así. Es muy difícil sostener esto. Está en un lugar que no quiere, sin trabajo, en Argentina no puede salir a la calle... Viene al país y ya están pensando escraches”.