El brutal sincericidio de Jey Mammon frente a Paula Chaves: "No dábamos dos mangos por vos y Pedro Alfonso"

Pedro Alfonso y Paula Chaves se conocieron en 2010 cuando ella incursionaba como participante en Bailando por un Sueño y él se desempeñaba como productor en ese ciclo, y este domingo Jey Mammon le confesó a la modelo que no les creía su romance.

En medio de todas las movidas mediáticas que acompañaban al ciclo de Marcelo Tinelli, el romance de Pedro y Paula no generaba muchas expectativas en los medios, pero prosperó, al punto de que la pareja se casó y hoy tienen tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

En La Peña de Morfi, Paula recordó que ella apodó “Peter” a su marido, que al cabo de unos años volvió a usar su nombre en castellano en los medios. “Le gente no nos creía nada”, agregó la modelo, frente a Jey Mammon, que indagó más sobre el tema.

JEY MAMMON RECONOCIÓ DELANTE DE PAULA CHAVES QUE EN SU MOMENTO NO SE CREYÓ SU ROMANCE DE 12 AÑOS CON PEDRO ALFONSO

“La gente no creía en ustedes porque parecía que Marcelo les había como inventado la historia”, le dijo el conductor, dándole pie a Paula a que explique. “Yo creo que lo que pasó fue que antes que nosotros entraba Ricardo Fort vestido de mariachi a conquistar a Virginia Gallardo (…) y a nosotros nos pasaba algo que era real”, dijo la invitada.

“Vos venías de una relación con un polista. Vos eras una Super M y él era un ‘productorsucho’, (…) No daba con vos, eso es lo que digo”, le recordó Jey. “Sí, él era un poco relajado, pero sí daba. ¿Para quién no daba?”, le preguntó Paula.

“Para nosotros, para el público”, se sinceró Jey, a carcajadas, y contagiando a Paula. “Nosotros los mirábamos y decíamos que no dábamos dos mangos”, agregó el músico, en tanto que Chaves agregó: “Yo sí daba, un montón. Yo sabía que tenía que él tenía algo… No sé, me había encantado”.

“Yo siempre les digo a mis amigas que como que siento no es real, como que no es normal lo que nos pasa. Doce años vamos ya, y lo voy a buscar a Ezeiza o al Aeroparque cuando vuelve de gira y me dan nervios antes de volver a verlo”, reconoció Paula Chaves, sobre Pedro Alfonso.