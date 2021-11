Brutal definición de Andrea Taboada sobre Benjamín Vicuña: "Él fue permanentemente infiel"

Andrea Taboada dio una brutal definición sobre Benjamín Vicuña. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista hizo referencia al polémico historial amoroso del actor y los rumores de infidelidad que protagonizó.

“Las mujeres nos quedamos en una situación de cornudas para salvar la familia supuestamente, y la otra es la hija de pu… la conchu… la roba maridos. No se entiende, volvemos a lo mismo”, analizó indignada.

Fue allí cuando Taboada disparó sin filtro: “Benjamín Vicuña, porque hemos visto también alguna situación y sabemos, ha sido permanentemente infiel. Entonces, ¿por qué no decimos ‘pobre China que se metió justo ahí con este señor que es infiel, infiel’?” aseguró sobre el galán, al que se vinculó con Isabel Macedo y Natalia Oreiro durante su relación con Pampita.

YANINA LATORRE, PICANTE CON LOS HOMBRE INFIELES: "NO SALEN ILESOS"

Yanina Latorre dio su postura sobre cómo quedan algunos hombres que protagonizan infidelidades y analizó cómo le cae a la China Suárez que hablen de ella en televisión.

“Ellos no salen ilesos, eligen no hablar; a la China evidentemente, lo que entiendo yo por eso me llama, le preocupa lo que decimos y la mirada del otro”, dijo en la emisión matutina de eltrece.

“Hay tipos que no les preocupa lo que se dice de ellos en televisión, pueden seguir, no le importa la mirada del otro y a la China le importa esto”, finalizó Yanina.