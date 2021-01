La bronca de Vero Lozano y China Suárez ante el repudiable ataque a un perro en Año Nuevo: "Tiene la mandíbula partida en cuatro"

Los festejos de Año Nuevo en la zona de José C. Paz se vieron empañados para las personas que aman y respetan los animales con el cruel ataque que sufrió un perrito, llamado Jacinto, al que un grupo de inadaptados atacaron brutalmente con pirotecnia.

"Hay que ser mierdas", reaccionó Vero Lozano en Instagram, al ver la foto del perrito con su hocico sangrando, en la veterinaria.

En el mismo posteo, la conductora de Cortá por Lozano visibilizó en detalle el daño que sufrió el animalito. "A Jacinto lo rescatamos anoche, en José C. Paz. Le metieron un petardo en el hocico y se lo ataron. Tiene la mandíbula partida en cuatro. Quedó internado en VQ, vamos a necesitar la ayuda de todos para costear los gastos. Por favor, no lo dejemos solo ahora".

También ferviente defensora de los animales, China Suárez no ocultó su furia al ver el ataque al perro y mostró los dientes en Instagram, haciéndose eco del mensaje que compartió Vero. "Que el que me escuche me perdone. No les deseo todo lo peor porque la vida se encargará de dárselos", escribió la actriz, dolida e indignada. Luego compartió los datos de la cuenta bancaria para todo aquel que quiera colaborar en la recuperación de Jacinto sume su granito de arena: "Acá están los datos para los que están interesados en ayudar a Jacinto".