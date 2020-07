La bronca de Karina Jelinek con Yanina Latorre tras decir que tenía novia: "Estoy sola; es mi vida personal y no me gusta andar ventilándola"

El estado sentimental de Karina Jelinek (39) es casi una cuestión de estado desde que se casó en 2011 y se divorció en 2013 del controvertido Leonardo Fariña (36). En este contexto, el jueves Yanina Latorre lanzó un picante comentario en Los Ángeles de la Mañana: "No sé por qué no blanquea a la pareja. Vive en pareja con una mujer".

"A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró", continuó Yanina. Luego, Andrea Taboada agregó detalles sobre Flor, la bella empresaria que conviviría con Jelinek: "Es una chica que estaba casada con un señor, que tienen un hijo. ¡Es muy mona la chica! La novia influye bastante sobre Karina, en sus elecciones. A mí me dicen que es la pareja, no es para juzgar".

Por eso, Karina volvió a insistir en que está sola, y lamentó en Nosotros a la mañana que una de sus hermanas la bloqueara por el trascendido periodístico: “Me da bronca, porque nunca dije que tenía novio, novia o amigovio. Nada, soy soltera y sigo así, por ahora. Dicen cualquier noticia sin verificar y eso muchas veces me trae problemas, yo no me meto con nadie”.

En un audio que le envió a Tomás Dente, la participante del Cantando 2020 apuntó contra Latorre: “No me sorprende que Yanina Latorre diga lo que diga. Ya nada me sorprende de ella. De hecho cuando me la cruzo en persona me dice ‘ay, amor, ¿cómo estás? Sos lo más’. Pero después, habla de mi vida privada sin preguntar ni ratificar la información”.

“No me pregunta si es o no verdad. Y es un tema de respeto también. Que me pregunte para decir una información real. Y si fuera así, que tenga un novio o una novia, ¿cuál es el problema? Es mi vida personal y no me gusta andar ventilándola”, cerró Karina Jelinek indignada con Yanina Latorre.