La bronca de Cinthia Fernández por salir al aire a cara lavada por los cortes en el tránsito: "No se asuste, no cambie de canal"

La lluvia y los cortes de tránsito le impidieron a Cinthia Fernández pasar por maquillaje antes de salir en vivo en LAM y expresó su bronca al aire, dado que la panelista había salido de su casa con mucha anticipación para llegar a horario a su trabajo.

"Lo quiero decir: estoy a cara lavada. salí a las 9 menos 10 de mi casa y llegué a las 11.02 acá. ¡Es una cosa imposible! Si tomara un helicóptero y hubiese un helipuerto acá, igual no puedo”, dijo Cinthia, indignada, mientras la cámara la enfocaba y la mostraba sin una pincelada de maquillaje.

"Quiero decir que me la banco. No se asuste, no cambie de canal, ya en el corte me pongo un corrector de ojeras". G-plus

Poniéndole humor al percance, la panelista de LAM agregó: "Quiero decir que me la banco. No se asuste, no cambie de canal, ya en el corte me pongo un corrector de ojeras".

Desdramatizando la situación y haciendo gala de su ácido sentido del humor, Ángel de Brito disparó: "Ahora te maquillamos y te dejamos más decente".