La bronca de Andy Kusnetzoff con quienes cuestionan la gravedad del covid: "Uno me decía ‘no pasa nada’ y yo estuve internado con neumonía"

En el regreso de Andy Kusnetzoff con PH Podemos hablar el tema ineludible fue la internación por coronavirus que tuvo el conductor, que derivó en una complicación por una neumonía. Ya recuperado, se lamentó por los negacionistas del virus o aquellos que, por lo menos, lo minimizan.

“Lo que no se puede negar es que existe. Uno me decía ‘no pasa nada’ y yo le decía ‘estás hablando conmigo que estuve internado, con fiebre, con una neumonía, no sé cómo explicarte que no es que no pasa nada’”, se sinceró el animador en su ciclo.

“El día que tuve síntomas tenía mucha tos, a tal punto que en la radio estaba haciendo una sección que se llama la misión solidaria con Nico Vázquez. Después él me mandó un mensaje para preguntarme si estaba bien porque como era una transmisión en directo y vio que estaba tosiendo mucho. Ahí fue cuando decidí hisoparme”, declaró, sobre sus primeros síntomas.

“Creí que iba a volver a mi casa y la médica me dijo ‘tenés una neumonía enorme’. Quedé internado. Esto te genera una alteración en los glóbulos blancos y glóbulos rojos, las células. Yo igual siento que la saqué barata”, cerró Andy Kusnetzoff sobre su estado de salud.