De Brito, muy pesimista sobre el romance de Jorge Rial y Josefina Pouso: "Ya la limpió"

Algunas semanas atrás, Jorge Rial volvió a ser noticia a raíz de un encuentro en Madrid con Josefina Pouso, aunque algunos días después el supuesto romance pareció esfumarse en un santiamén, lo que llevó a Ángel De Brito a dar un pronóstico pesimista al respecto.

En LAM, Rial le dijo a Alejandro Castelo que “la convivencia mata al amor”. “Lo mejor es esta el todo el tiempo que quieras estar juntos. Yo aprendí que hay que estar cuando vos tenés ganas: dos días, tres días, hacer un viaje…”, agregó.

Cuando el cronista le contó que Josefina Pouso había dicho en LAM que “se estaban conociendo”, Rial negó más novedades al respecto. “Oí que éramos amigos, y de hecho no nos vimos más desde Madrid. No nos vimos más”, explicó El ex Intrusos.

DE BRITO, PESIMISTA SOBRE JORGE RIAL Y JOSEFINA POUSO

“Somos amigos y nos vemos cuando tenemos ganas. No hay ganas, no hay tiempo, estamos cada uno en lo suyo. Yo, con mucho laburo, estoy con la cabeza puesta en el viaje, en salir al aire. No tengo tiempo de nada y, de hecho, me tendría que ir a hacer la valija”, agregó.

“¿No hubo rispidez por las declaraciones?”, preguntó Castelo. “No, no, no. Está claro. Amigos. Coincidimos en un lugar. Y punto: ella hace su vida y yo la mía”, cerró Rial.

“Jorge está hecho un amor. El divorcio le sentó bien”, reconoció Ángel de Brito tras la nota. “Dijo que no había ganas de encontrarse con Josefina”, le recordó nazarena Vélez, a lo que conductor respondió: “No, a Pouso ya la limpió. Seamos claros, la limpió”.