De Brito mandó al frente a Yanina Latorre por su cambio de actitud con la China Suárez: "Te vendiste por un trajecito"

Durante meses, Yanina Latorre disparó contra la China Suárez por su rol en el Wanda gate, hablando en duros términos de la actriz y criticando su forma de criar a sus hijos, pero Ángel de Brito la descubrió utilizando un conjunto de ropa de la marca de la ex de Benjamín Vicuña.

“Yanina, no te podés vestir con la ropa de la China Suárez. Por eso Wanda te dijo ‘desleal’”, le dijo el conductor ni bien se dio cuenta de que su panelista tenía puesto un conjunto la línea de la actriz que diseñó Natalia Antolín.

“Si, me encanta. Es linda la ropa de la China. Este es un laburo, un negocio, un acuerdo comercial con la China”, se justificó Yanina, que más tarde volvió a salir en defensa de Suárez cuando Ángel dijo que no sabía cocinar.

ÁNGEL DE BRITO CHICANEÓ A YANINA LATORRE POR USAR ROPA DE LA CHINA SUÁREZ

“La China cocina re bien, y hace muchas comidas”, dijo, y despertó la ironía del conductor. “Vos sos lo más trucha que hay. ¿Ahora estás defendiendo a la China Suárez? Desde que te dio la ropita esta, ahora la estás defendiendo”, le reprochó.

“Porque no me lleve bien y me hagan juicio no voy a mentir sobre la gente”, se defendió Yanina. “Por un trajecito te vendiste. Tiene razón mi amiga Wanda. Mañana te manda una campera Wanda y decís ‘es la mejor del mundo’”-

“¿Qué digo? ¿Digo ‘Cocina mal’ y miento? No dije que la quiero, dije que cocina”, aseveró Yanina Latorre. “Para mí, la querés”, le respondió Ángel, siempre irónico.