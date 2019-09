De Brito contra Nicole: "Critica a Susana por usar pieles y ella tiene la camioneta con tapizado de cuero"

La gala de Fundaleu reunió a Susana Giménez y a Nicole Neumann, y las dos lucieron divinas sus looks ante la cámara de Ciudad.

El evento solidario sirvió para recaudar fondos para combatir la leucemia, y a la vez fue el detonante de una polémica respecto del uso de una estola de piel de zorro que la diva usó sobre su hombro, diseñada por el exclusivo modisto Roberto Cavalli.

(Foto: Movilpress - Ciudad)

Con buena onda, el martes Nicole apuntó contra Susana por su outfit en Nosotros a la Mañana: “La amo, pero lo tengo que decir una vez más. ¿Por qué el zorrito? Ella ama a los animales, entonces no entiendo por qué usa pieles. Fuera de eso, estaba espléndida”. Frente a la duda de si la prenda era o no piel animal, la panelista afirmó: “Qué va a ser sintética. Espero que sí, pero creo que no. Aparte, ella ya tuvo varios episodios en que usa pieles de verdad”.

Entonces, Ángel de Brito retomó los comentarios de Nicole a pura ironía en Los Ángeles de la Mañana: “Veo a Susana Giménez con pieles, hubo mucha polémica y Nicole está muy enojada con ella porque usa pieles naturales”. Picante, el conductor bromeó por las sonrisas de Susana en la gala: “Tiene cara de preocupada por Nicole”.

Ácido, continuó: “Nicole está muy ofendida conmigo porque le señalé el cinturón de cuero”. En medio de las acotaciones de sus compañeros, De Brito explicó: “Nicole se compra un auto y tiene tapizado de cuero, y podría elegir uno que no lo tenga”. Al final, Ángel de Brito fue lapidario con Nicole Neumann: “Ella critica a Susana Giménez por usar la piel y después tiene la camioneta con los tapizados de cuero. A eso (del doble discurso) voy. Que no diga nada y chau”.