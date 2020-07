De Brito anunció una reconciliación en LAM en el Día del Amigo: "Me alegra que se hayan amigado Yanina Latorre y Andrea Taboada"

En mayo de esta año Yanina Latorre y Andrea Taboada hicieron público en Los Ángeles de la mañana que su relación de amistad se había quebrado. Sin embargo, en la significativa fecha del Día del Amigo, las panelistas de Ángel de Brito se reencontraron y pusieron fin a los entredichos.

“Voy a anunciar ya que estamos la reconciliación de Yanina Latorre y Andrea Taboada en el Día del Amigo”, fueron las palabras del conductor, al inicio del programa. “Hoy me acerqué y le dije cosas lindas”, comentó Yanina, contenta. “Vino y me regaló unas golosinas divinas”, agregó Andrea.

Andrea: "Vino y me regaló unas golosinas divinas". G-plus

La locutora destacó el gesto de su compañera de programa. “Ella podría haber elegido a otra persona”, señaló, y la esposa de Diego Latorre se lo agradeció. “Es cierto. Era una acción que tenía que hacer y la elegí a mi amiga, Andrea Taboada”, aseveró, mientras Ángel las callaba porque hablaban al mismo tiempo. “¡No empiecen a pelear! Me alegra que se hayan amigado, nada más”, finalizó, quitándole dulzura a la reconciliación.

En aquel momento Yanina había revelado algunos detalles del enojo de Andrea que minó su amistad: "Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no la voy a vender", dijo Yanina, introduciéndose en la causa que habría originado su alejamiento con Andrea. "Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se lo deschavé al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella", había dicho.

¡Lo que pasó, pasó! Andrea Taboada y Yanina Latorre, amigas.