Brian Buley se quebró al revelar sus deseos de participar de MasterChef: "Lo daría todo; necesito laburar"

Con talento y empeño Brian Buley logro cumplir el objetivo de cualquier artista cuando entró a El Marginal para hacer un rol secundario en un solo capítulo, pero se quedó como actor principal durante tres temporadas. Fue en medio de esas grabaciones que Brian se hizo íntimo amigo de Juan Minujín, uno de los protagonistas de ficción éxito de La Televisión Pública, y quien a su vez lo mandó al frente.

“Brian, ¿es verdad que tu sueño es participar en un reality de cocina?”, le preguntó Minujín a Buley en un video que envió a Es por Ahí. Presente en el estudio junto a Guillermo Andino y Soledad Fandiño, el humilde actor se sonrojó, se cubrió la cara con su mano y se emocionó hasta las lágrimas.

“Obvio que quiero participar de MasterChef Celebrity”, afirmó. Luego, se tomó un respiro y agregó: “La verdad es que estoy luchando por eso”. Sin embargo, Buley se incomodó cuando Andino le preguntó si ya había sido sondeado por la producción del reality gastronómico: “No me llamaron todavía… Pero sería lo ideal”.

“¿Que si me las arreglo en la cocina? Yo daría todo. Cocinar no sé cocinar, obvio. Pero estoy preparado como para hacer algo ahí. La última vez subí un posteo a mi Instagram de una receta. Lo tiré como joda, para ver qué pasaba. Yo siempre tiro un centro para que alguien (la arrime a la red)”.

“No quiero que vaya por el lado de la lástima, porque no. Ya está, la lástima no va. Tampoco quiero ganar. Sino que quiero que se me reabran las puertas, quiero ir porque quiero laburar. Eso es un laburo”, sentenció Brian Buley con absoluta franqueza.