Brenda Asnicar abandonó furiosa una nota porque no sabían su nombre: el video de su bronca

Fue un momento de muchísima tensión el que se vivió en medio de una nota que dio Nacho Elizalde le hizo Brenda Asnicar, luego de que la actriz y cantante no le perdonara haberse olvidado de su nombre.

Así quedó reflejado en el video que compartió la cuenta de Instagram @elejercitodelam y que fue sacado de un TikTok que difundo la cuenta @sebi_manzoni, donde se puede ver a Brenda levantarse de la silla, visiblemente furiosa.

“No, no, no. ¡Quedate!”, atinó a decir el conductor, tratando de reparar su error y nervioso por la situación que se generó donde estaban haciendo la entrevista. Pero Asnicar se mantuvo en su postura: “No, no me gusta trabajar así”.

“Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”, cerró la joven, sin pasar por alto la actitud de Elizalde que logró ofuscarla y hacerle pasar un mal momento.