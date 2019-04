¡Bomba en Intrusos! Verónica Ojeda, ¿embarazada de Diego Maradona?

Después de la pelea con su hija Dalma y en medio de su conflicto legal con Claudia Villafañe, Diego Maradona vuelve a ser noticia: en Intrusos revelaron que hay un fuerte rumor sobre un posible embarazo de Verónica Ojeda, quien actualmente vive con el Diez en México junto a su hijo Dieguito Fernando.

A pesar de que Ojeda y Maradona no confirmaron públicamente su reconciliación, Jorge Rial contó: “Ayer en el chat de WhatsApp de Intrusos apareció una pregunta que es información. El rumor indicaría que estaría embarazada Verónica Ojeda de Diego Armando Maradona. Yo no lo podía creer”.

Débora D' Amato: "La persona que me cuenta esto me dice que están esperando que se cumpla el tiempo lógico para poder contarlo; pero que el embarazo existe" G-plus

Luego, Débora D’ Amato reveló detalles de la explosiva versión: “Había encuentros entre ellos anteriores de su mudanza a México. Sino no darían las cuentas. La persona que me cuenta esto me dice que están esperando que se cumpla el tiempo lógico para poder contarlo; pero que el embarazo existe. Puede fallar, por eso hablo en potencial. No tiene que ver con la convivencia actual en Sinaloa sino que viene de antes”.

Y Rial concluyó: “Es un rumor, viene de gente que por lo general maneja buena información. Se pueden equivocar, ha pasado. Pero el rumor fuerte es que Ojeda está embarazada”.