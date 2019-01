Una joven bailarina llamada Bianca Iovenitti era señalada como la nueva novia de Fede Bal, sin embargo los jóvenes prefirieron restarle importancia a su relación y admitían una relación libre. Hace dos semanas la aparición de fotos a los besos en una fiesta y luego en una playa entre el hijo de Carmen Barbieri y una instagramer llamada Juli Bartolomé cambió todo.

"Yo soy muy tranquila y me tomé las cosas así. Prácticamente él solo se dio cuenta y vino a pedirme perdón. Yo no voy a reclamarle nada a nadie, yo no soy nadie para reclamar cosas. Si la gente es feliz con lo que hace, es feliz y punto". G-plus

En un móvil con Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs), Bianca se refirió por primera vez a su relación con Fede y contó cómo la afectaron las imágenes de su “amigovio” con otra chica: “Las cosas que tengo para hablar ya las hablé con él. En el momento en el que se lo pregunté el supo explicarme cómo fueron las cosas. Conmigo estuvo mucho tiempo sin que se sepa nada, yo nunca di una nota, no me interesa hacerme famosa por esto. Hace mucho tiempo que estaba con él y nunca dije nada. Sin embargo, estuvo con una chica una noche y que ya salga por todos lados cambia mucho las cosas. Me pidió perdón”, aseveró, pegándole un palito a la actriz.

También Bianca contó que no le pidió explicaciones a Fede: “Yo soy muy tranquila y me tomé las cosas así. Le dije lo que pensaba y no necesité decirle mucho más, prácticamente él solo se dio cuenta y vino a pedirme perdón. Yo no voy a reclamarle nada a nadie, yo no soy nadie para reclamar cosas. Si la gente es feliz con lo que hace, es feliz y punto”, señaló.

“No se trata de perdonar. Hubo cosas que se hablaron y que aclaramos”, finalizó la exparticipante de Combate que, además aclaró que sigue viéndose con el hijo de Carmen Barbieri.