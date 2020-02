Bianca Iovenitti le hizo frente al rumor de romance con Luciano Cáceres: "Hubo alguna conversación por Instagram"

Al poco tiempo de haberse separado de Federico Bal, envuelta en rumores de infidelidad, Bianca Iovenitti se instaló en Mar del Plata para hacer temporada de verano. También Luciano Cáceres, que la rompe en Desnudos.

Un rumor no para de crecer: ¿Bianca y Luciano están saliendo? La joven charló con Gonzalo Vázquez en el programa de radio Que valga la pena y se sinceró: "No nos conocemos. Hubo alguna conversación por Instagram y hay buena onda, pero no nos vimos personalmente", aclaró.

¿Le gusta el actor? "Lo he visto en algunas novelas y me gusta cómo actúa. Físicamente también me parece atractivo", admitió. Y aclaró: "Yo estoy soltera, así que puede suceder, como puede no suceder".

Antes de cerrar, contó que la sorprendió que el rumor comenzara a circular. Y aunque no descarta la posibilidad de que pase algo entre ambos, subrayó que no está "pensando mucho" en eso.

¡Que fluya!