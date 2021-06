Beto Casella, muy sincero sobre Jorge Rial y el levantamiento de TV Nostra: "Me extrañó el bajo rendimiento"

El proyecto de Jorge Rial de embarcarse en la conducción de un programa de archivos, en el que también se hable de política, duró apenas dos meses en el prime time de América. Y como su competidor directo al frente de Bendita, que por momentos llegó a quintiplicar el rating de TV Nostra, Beto Casella analizó el llamativo fenómeno.

“Queda un poco feo que yo opine habiendo competido contra él, pero tampoco me quiero hacer el complicado. Les juro por mi vieja que me deprime cuando se levanta un programa con dos meses al aire”, arrancó Beto.

“Me deprime sea quien sea, esté en el horario en que esté. Formo parte de esto y me imagino 50 personas sin laburo de un día para el otro de forma inesperada, porque no es que se la veían venir”, continuó.

"Se me hace que pudo haber tenido él una crisis y decir 'yo con este número no sigo y voy por otro lado'. Pero es una macana, escuché hablar a los panelistas, que en el fondo tienen la fantasía de que por ahí se quedaban cinco años ahí".

Reflexivo, Casella afirmó: “Si me extrañó el bajo rendimiento. La verdad es que me extrañó, porque Rial es un tipo con 30 años de tele, porque conoce, porque ahí está Liliana Parodi, porque Jorge también es productor. Sinceramente no sé qué pasó porque no veía el programa, tampoco es que dije ‘lo voy a ver una noche en Flow’”.

“Hay canales, y ese en particular, que aguantan programas con un punto durante tres años. No sé si le habrán dado una semana, porque Jorge es una Institución ahí adentro. No sé si le podían decir ‘tenés hasta el viernes, Jorgito’. Se me hace que pudo haber tenido él una crisis y decir ‘yo con este número no sigo y voy por otro lado’. Pero es una macana, escuché hablar a los panelistas, que en el fondo tienen la fantasía de que por ahí se quedaban cinco años ahí”, concluyó Beto Casella sobre el fallido programa de Jorge Rial.