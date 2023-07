Beto Casella habló sobre el supuesto final de Bendita, tras 18 años al aire: "Estoy hablando con los canales"

Pese al Martín Fierro que recibió hace dos semanas, y a los 18 años que lleva en pantalla, Bendita no atraviesa su mejor momento en El Nueve, y por eso Beto Casella reveló que está hablando con productoras y canales mientras evalúa la mudanza de su equipo a otra señal.

“La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré nada ni avancé con nadie en especial. Te llaman, charlás, tomás café…”, le contó Beto a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio EN El run run del espectáculo, antes de contas de qué tratan estas reuniones.

“Por ahí (me llaman) de canales o productoras importantes a las que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante”, aclaró Beto, que, no obstante, señaló que el canal actual tiene la prioridad en cualquier negociación.

BETO CASELLA HABLÓ SOBRE LA POSIBLE MUDANZA DE BENDITA A OTRO CANAL

“La opción A es Canal 9 para mí, si se emprolija y se pone más o menos previsible, no como los remesones que está teniendo este año. Si se emprolijan, se ponen a tiro y no hay problemas laborales, ni económicos, yo me quedo”, especificó, sobre los inconvenientes que sufre este año su equipo.

“Si se pone muy complicado, que sea irrespirable, buenos ahí avanzo y… Tengo la sensación de que los canales importantes pondrían a Bendita en su pantalla hoy, pero la verdad es que no avancé con nadie todavía porque estamos a mitad de año y quiero ver cómo seguimos”, reveló.

“Así que me voy a tomar un par de meses a ver cómo avanza esto y ahí si, o digo ‘me quedo en el 9 dieciocho años más’ o nos mudamos. Yo te aviso cuando hay un principio de algo”, cerró Beto, mientras Piaggio aseguraba: “Yo creo que Beto está más para irse que para quedarse”.