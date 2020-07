Beto Casella contó por qué evita salir con figuras de la farándula: "Es como una cornisa medio peligrosa"

Beto Casella conduce uno de los programas más exitosos de la TV argentina y pese a que está en muy buenas relaciones con el ambiente artístico, no se le han conocido romances con figuras del medio. Él mismo se encargó de aclarar por qué en una entrevista que le brindó a Implacables (El Nueve) y hasta ejemplificó con una analogía: "Es como una cornisa medio peligrosa".

En diálogo con Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi, el conductor de Bendita aclaró que 'le ha pasado a todos los que están en la TV' recibir propuestas. "Yo la verdad es que, cuando no he estado comprometido, he evitado personas del medio porque es como una cornisa medio peligrosa", dijo.

"He transitado el universo (que va de) una cajera de supermercado a una promotora, sin grandes ambiciones. No he tenido esa cosa de (relacionarme con) 'Pampitas' de la vida. Más bien, mujeres simples, de la vida, con una historia, con las que se pueda charlar", concluyó el conductor.