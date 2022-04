Los besos de Silvina Luna con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Tenemos mucha piel, ya no lo podemos reprimir más"

La buena onda que nació entre Silvina Luna y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos fue creciendo con el correr de los días. Y si bien ya compartieron una romántica cena y una noche en la suite donde solo hubo charlas cómplices, finalmente le dieron rienda suelta a la pasión.

En medio de la noche, la modelo y el locutor decidieron dormir en la misma cama y, sin importar que sus compañeros se encuentren a pocos pasos, Martín y Silvina intercambiaron apasionados besos y muchos mimos.

“Tengo acá a Tincho que me motiva todos los días. Con él tenemos mucha piel, ya no lo podemos reprimir más. Suelto la cabeza, me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego. Hay mucho fuego”, se confesó Luna.

Por su parte, con una sonrisa cómplice plasmada en su rostro, Salwe dio algunos indicios de la noche a pura pasión que vivió con la mujer que supo captar su atención: “Si éstas frazadas hablaran, olvídate…”.

SILVINA LUNA Y MARTÍN SALWE A PURO MIMO EN LA SUITE DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Silvina Luna y Martín Salwe pasaron la noche juntos en El Hotel de los Famosos y ambos hablaron con las cámaras de lo que fue la experiencia de compartir la suite en el reality show.

“La verdad necesitaba una buena cama, acolchonadita, calentita. La estoy pasando muy bien, a medida que fue pasando la noche fui sintiendo una complicidad, me fui aflojando y me permití recibir cariño”, contó la modelo.

Por su parte, Martín se mostró sorprendido con la actitud de Silvina: “No te puedo explicar la piel que tiene, me abrazó ella, me acarició el pelo, no me imaginé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, esto… pero no. Con esto rompimos más que el hielo”.