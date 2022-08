Benjamín Vicuña se puso a llorar al ver las fotos de sus hijos: "Son mi vida"

Benjamín Vicuña se emocionó hasta las lágrimas en su visita a Socios del Espectáculo al ver las fotos de cada uno de sus hijos, los que tuvo con Pampita y con la China Suárez.

“Es la emoción de amor más profundo, son lágrimas lindas, se me cierra un poquito la garganta, son mi vida, me da como impresión verlos desde acá”, dijo conmovido.

"Es la emoción de amor más profundo, son lágrimas lindas" G-plus

“¿Te gustás como papá?”, preguntó entonces Rodrigo Lussich y Benjamín respondió: “Trato de ser mi mejor versión, le dedico mucho tiempo y mucha reflexión”.

“Quizás por mí misma historia con mis padres, es algo que no sé si me siento bien o mal pero sí me ocupo y trato de ser lo más presente que puedo”, finalizó Vicuña.

Más sobre este tema Pampita habló sobre la posibilidad de ser pareja de Benjamín Vicuña en una película: su inesperada respuesta

BEJAMÍN VICUÑA HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE VOLVER A SER PADRE CON ELI SULICHIN

Benjamín Vicuña habló en Socios del Espectáculo de las posibilidades de volver a ser padre con Eli Sulichin y confesó por qué vive en Argentina: “Vivo acá por mis hijos”.

“El otro día alguien en redes me mandó una entrevista en donde yo a los 20 dije que quería tener seis hijos o más”, contó el actor en televisión.

Más sobre este tema La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si trabajaría con Pampita y la China Suárez

“¿Te gustaría tener otro más?”, le preguntaron entonces a Vicuña, quien respondió sincero: “No me cierro a que la vida me sorprenda”.