Benjamín Vicuña opinó contundente de su encuentro con Pampita: "Nosotros nos juntamos toda la semana"

El martes por la tardecita, Benjamín Vicuña y Pampita se mostraron por primera vez juntos y súper compinches en un evento, a 6 años de la separación.

Más sobre este tema Las fotos del encuentro de Pampita y Benjamín Vicuña en un evento: abrazos cariñosos y muy buena onda

Como era de esperar, las imágenes de la pareja acapararon la atención de la prensa y el actor chileno habló sin vueltas de la gran relación que mantiene actualmente con la madre de sus hijos mayores.

"Es un evento muy particular, es la primera vez que te vemos junto a Carolina", le preguntó Alejandro Guatti a Vicuña para Intrusos.

"Nos hemos juntado toda la semana, en lo público y en lo privado. Este tipo de cosas van a seguir pasando, es lo normal y lo natural". G-plus

Con la amabilidad que lo caracteriza, Benjamín respondió: "¿Sí? Puede ser. Nos hemos juntado toda la semana, en lo público y en lo privado".

"Este tipo de cosas van a seguir pasando, es lo normal y lo natural. Me pasa con ella y con otras exparejas. Espero que sea algo natural, orgánico para todos", agregó el actor.

Lejos de querer farandulizar su armonioso vínculo con Pampita, Vicuña señaló: "Tiene que ser así. Quitándole el dramatismo, por el trabajo, porque no tiene nada malo y, en general, está bueno tener relaciones sanas".

"No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puterios". G-plus

"No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puterios", finalizó Benjamín, sin filtro tras el cruce buena onda con Pampita.

FIRME REFLEXIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS SEPARARSE DE CHINA SUÁREZ

A cuatro meses de hacer pública su separación de China Suárez, Benjamín Vicuña reflexionó sobre el amor y expuso sus ganas de volver a enamorarse.

"Me encantaría volver a enamorarme. Todos tenemos el derecho", dijo el actor a principio de mes en nota con Rafa Juli para Intrusos.

Más sobre este tema Explosiva versión de una reconciliación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Él quiere volver, pero ella no"

"Yo no sé si todo el mundo quiere enamorarse, porque cuando uno se enamora hace muchas locuras", apuntó el notero de América.

Y Benjamín Vicuña reflexionó al respecto: "El amor duele, como dicen por ahí. Pero el amor es hermoso y tengo mucho amor, gracias a Dios. De mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Creo en el amor en todas sus formas".