Benjamín Vicuña contó que recibió fotos desconocidas de una amiga de la infancia de Blanca: "Es un tesoro"

La fortaleza emocional de Benjamín Vicuña a la hora de hablar de su hija Blanca es sencillamente admirable. El actor chileno se refirió al dolor por la ausencia de la pequeña y contó que recibió un “regalo maravilloso” de una amiga de la infancia de la niña.

“Blanca está muy presente, todo el tiempo. El duelo va pasando por diferentes formas y el amor no se acaba. Hoy de verdad que con mis hijos, lo que trato es de naturalizar su presencia, correrme del costado dramático y nostálgico”, afirmó Benjamín, sobre la pequeña, que falleció el 8 de septiembre de 2012, a los 6 años, en una entrevista con Basta de todo, por radio Metro.

“Me empiezan a aparecer tesoros. Ayer me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice ‘vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’. Todo esto por Instagram. Y claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”, completó Vicuña.