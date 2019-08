Benjamín Vicuña contó cómo logró vencer la nostalgia al recordar a su hija Blanquita: "Está permanentemente al lado mío"

Nada puede borrar el dolor de la muerte de un hijo. Nada. Quienes pasan por esa dolorosa experiencia cuentan que, con el tiempo, es el recuerdo amoroso de ese ser que ya no está lo que permite intentar sanar ese vacío.

A siete años de la muerte de Blanca, la hija que tuvo con Pampita, Benjamín Vicuña habló con la revista Caras y se explayó sobre cómo convive con su ausencia y cómo la lleva con sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán cuando le preguntan por ella.

"Ven un papá frágil que puede llorar y también honrar con su vida la memoria de su hija. Estoy lejos de querer ser un superhéroe para ellos. Les respondo con todo el amor posible y las herramientas que tengo... La pienso con una sonrisa... Ellos ven cómo un gran dolor puede ser una inspiración", contó el actor chileno, quien también es padre de Magnolia, la niña que tuvo con la China Suárez.

"La recuerdo todos los días, todo el tiempo... No tanto en la nostalgia ya que no es muy constructiva. La recuerdo viendo a mis hijos; en sus risas; sus canciones; sus juegos. Está permanentemente al lado mío. Pensarla así también es una forma muy potente de no tenerle miedo a la muerte", cerró Vicuña.