Benjamín Vicuña compartió una dulce escena de sus hijos con su madre, Isabel, con un pícaro mensaje: "Abuela la, la, la"

Además de compartir adelantos de sus proyectos laborales y sus viajes, Benjamín Vicuña no duda en mostrarle a sus seguidores postales de su intimidad familiar.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, el actor chileno subió a Instagram Stories una tierna imagen en la que se los ve a Magnolia y Amancio (los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez), a pura diversión y risas con su abuela, Isabel.

Además, Vicuña acompañó la fotografía con una pícara frase que se hizo popular durante el Mundial del Fútbol donde varios hinchas esperaban a una señora para gritarle la misma frase que posteó Benjamín: “Abuela, la, la, la”, plasmó en la imagen, con mucho humor.

Foto: Captura de Instagram Stories

EL SINCERICIDIO DE BENJAMÍN VICUÑA SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Una vez más, Benjamín Vicuña abrió su corazón y dio una profunda nota en la que contó cómo vive esta nueva etapa de su vida, sin compromisos sentimentales y sin haber comenzado una nueva historia de amor.

“La soltería no está mal, pero es extraña porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla, sé que hay grandes militantes de la soltería con el slogan nacimos solos, morimos solos. Estos meses he hecho un intento de conocerme más”, comenzó diciendo el actor en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo creo que estoy en una etapa de mucho trabajo. También tengo un laburo que es en México y además se complementa con el rol de papá. No le encuentro el espacio o el lugar, para otra cosa, tendremos que ver qué pasa más adelante”, agregó.

Por último, consultado sobre una entrevista que le hicieron en la que Magnolia (la hija que tiene con Eugenia “la China” Suárez, con quien también tiene a Amancio) irrumpió y le preguntó a su papá sí se parecía a Blanca (la pequeña que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain y que murió en 2012), Vicuña cerró: “Apareció Magnolia y de la nada me preguntó esto. Sí hay una curiosidad. Me emocionó. Está el tema de naturalizar ciertas cosas que pasan luego. Con todos mis hijos hablamos de Blanca, lo tomamos con amor, con dulzura y por eso está presente”.