Belu Lucius llamó a Socios del Espectáculo tras el enojo de Lussich y Rodrigo la cruzó: "Tu actitud es patotera"

Tras el duro comentario de Rodrigo Lussich contra Emily Lucius, quien no quiso darle una entrevista a Socios del Espectáculo en un evento de prensa, Belu Lucius salió al aire para defender a su hermana menor y a ella misma, pero el conductor no se la dejó pasar.

"La actitud que se ve de vos es patotera. Te vas al humo de una manera, sos una chica alta… Estamos hablando en base a lo que vemos. Celi (N del R: la cronista) no se sintió bien", le planteó Lussich a la hermana mayor de Emily Lucius.

En un primer momento, la ex MasterChef Celebrity había explicado: "Yo le dije que no podía dar una nota porque estaba pactado con la productora. Pero bueno, ella se acercó ya con el teléfono grabando, con una cámara al fondo que es la que ustedes pasan. Nosotras nunca fuimos irrespetuosas con Celina, al contrario".

Entonces, Belu se quejó: "A veces no entiendo cuando uno dice que no por qué ese ensañamiento, esa emboscada. No sé cómo ponerlo. Pero cuando uno dice que no, ¿qué se entiende por no?".

Al final, Adrián Pallares coincidió con Rodrigo Lussich en que era de patotera "el tono y la actitud, la cuestión postural" de Belu Lucius al interponerse entre Emily Lucius y la periodista.

BELU LUCIUS LE EXPLICÓ A RODRIGO LUSSICH POR QUÉ EMILY LUCIUS NO DA NOTAS

Más tarde, Rodrigo Lussich fue al hueso al preguntarle a Belu Lucius por qué su hermana menor, Emily Lucius, no quiere hacer entrevistas.

"¿Por qué no puede dar notas cuando está contratada por la productora, que incluye venir a dar notas una vez que sale de El Hotel de los Famosos?", indagó.

Ahí, Belu replicó: "Porque se pactó con la productora no dar notas en ningún programa".

Entonces, Adrián Pallares acotó que "el departamento de prensa del canal que las notas las tienen pautados con eltrece", pero Belu Lucius argumentó aviesa: "Mi hermana firmó un contrato con Boxfish, no con eltrece. Con la productora pautó y firmó el contrato".