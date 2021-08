Belén Francese opinó del baile del caño de Pampita, tras las críticas por su reciente maternidad: "Yo no lo haría"

A un mes y medio de dar a luz a su primer hijo Vitto, Belén Francese habló de su maternidad y de las críticas que recibió Pampita por volver al trabajo a menos de dos semanas del nacimiento de Ana y por bailar el caño en La Academia.

"Con la experiencia que tiene, ya es el quinto hijo... Yo no puedo ni loca. También tuvo otro tipo de parto. Yo tengo amigas y a mi hermana, que también tuvo parto natural, y no entiendo cómo lo hizo. Sé que es doloroso, sobre todo cuando trepan el caño. Si lo hace es porque puede, porque el médico se lo permite. Yo no lo haría. Depende el organismo de cada uno y del tiempo que lleve recuperarse", dijo la actriz en nota con LAM.

Sobre la exposición de su bebé, luego de que Pampita regresara al trabajo escoltada con su beba en el camarín, Belén Francese se diferenció, sin entrar en polémica y respetando la decisión de su colega.

"Yo no puedo ni loca. No entiendo cómo lo hizo. Sé que es doloroso, sobre todo cuando trepan el caño. Si lo hace es porque puede, porque el médico se lo permite". G-plus

"A Vitto lo conoció muy poca. Lo conoció la gente que yo consideré. Al ser tan chiquito, tiene que tener ciertas vacunas. Es muy chiquito para que lo vea la gente. Más por el virus que anda dando vueltas. Lo conoció mi familia, los más íntimos. Mi mamá y mis hermanos. Y después Marley, Moria y Virchu Gallardo. Muy poca gente", comentó Belu, tras contar que Moria y Marley son los padrinos de Vitto.

Más sobre este tema Belén Francese se diferenció de Pampita, a un mes y medio de ser mamá: "A Vitto no lo llevo a lugares públicos ni loca"

Luego, agregó: "Yo prefiero que por unos meses sea así. A lugares públicos no lo llevo ni loca. Me invitaron a un montón de programas, pero prefiero hacer la nota así (desde su casa, en un móvil)".

El descargo de Pampita tras las críticas que recibió por bailar el caño, a dos semanas de dar a luz

A 11 días de dar a luz a Ana, Pampita volvió al trabajo, junto a su hija a quien deja bien cuidada en su camarín, ya sea en Pampita Online o en La Academia. Sin embargo, las críticas estuvieron a la orden del día y se multiplicaron con su baile del caño.

"No hubo ensayo. No había una coreografía. Fue algo libre. Es más, la vertical al principio no me salió y la hice de vuelta. No estaba en competencia. Cuando no hay presión, te divertís. No me quedé dolorida. Subir y bajar es de lo más simple. Trucos no podés hacer ninguno porque no me responden los abdominales", explicó la conductora en Pampita Online.

Corriéndose del baile del caño, la modelo miró a cámara y les habló a las madres: "De todas maneras, quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera".

"Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás", agregó la modelo.

"Yo no quiero quitarles nada de eso. No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen 'uy, con lo que nos costó que nos den tres meses'. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra", finalizó Pampita, poniéndole fin a la polémica.