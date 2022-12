Barby Silenzi y El Polaco afrontan fuertes rumores de crisis: los motivos del distanciamiento

Muy picante, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live por qué el Polaco y Barby Silenzi estarían atravesando una nueva crisis de pareja.

“Tengo data: lamentablemente la pareja tuvo una nueva crisis y te voy a contar los detalles de lo que ocurrió entre ellos en los últimos días”, adelantó Juan, revelando que la pareja desde hace tiempo lo tiene bloqueado por sus dichos.

Y dio el motivo principal del distanciamiento: "Atravesaron una fuerte crisis en el fin de semana pasado, ellos se pelean y amigan cada dos días, pregunté el motivo y lo que me dijeron es que él siempre elige el trabajo y no la familia".

QUÉ LE PEDIRÍA BARBY SILENZI A EL POLACO EN MEDIO DE LA CRISIS

Juan sumó que Barby desea que su pareja pase más tiempo en su casa.

"Ella le pediría al Polaco que no trabaje tanto y él no para, está mucho tiempo afuera de su casa y eso no le habría gustado a Barby, se desató una crisis en ese sentido, lo que me decían de otro lado es que ella no toma conciencia que El Polaco tiene hijos que mantener y por eso trabaja tanto", dijo.

Y se despidió añadiendo más información en Instagram.

"Está todo mal. Ayer discutieron de nuevo. No pasan la Navidad juntos, hay celos de ella a él permanentes", sentenció.