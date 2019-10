Barby Silenzi, después de que Noelia Marzol la felicito por su embarazo en ShowMatch: "El cariño le nació de repente"

Las escenas de celos del Polaco con Barby Silenzi y Noelia Marzol no terminaron con el anuncio del embarazo de la ex de Francisco Delgado con el cantante. La modelo quiso mostrarse cómplice la buena noticia de la pareja, pero Barby la terminó cruzando.

“Yo ya me siento parte. Soy como la tía, Marce. Es una hermosa noticia. Ya le dije a Barby felicitaciones y los quiero mucho a los dos. Me pone muy feliz”, aseguró Noelia, provocando que la novia del Polaco ponga cara de desagrado y termine disparando. “Los quiero mucho fue un montón, pero está bueno. Tal vez nació el cariño de repente”, chicaneó.

Sorprendida por la reacción de Barby, Noelia quiso alejarse de cualquier confrontación y El Polaco, entre risas, comenzó a pedirle a Tinelli que cambie de tema. “Nunca tuve ningún problema y no lo voy a tener. No voy a contestar ninguna… Es una hermosa noticia y no se puede sentir opacada por nada”, finalizó la rubia. ¡Qué momento!