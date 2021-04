Barby Franco, sin filtros sobre la interna desatada en el baby shower de Pampita: "Se ve que las amigas compiten para mimarla"

La inesperada interna que se habría suscitado en el baby shower de Pampita entre el grupo de las amigas íntimas y Angie Balbiani en torno a la colecta para comprar el regalo, fue un punto que empañó el evento. En Hay que ver, Denise Dumas y su panel hablaron con Barby Franco en busca de respuestas a esa incógnita y ella trató de explicarlo desde su punto de vista, alegando que hay mucho “cholulismo” alrededor de la conductora.

Barby contó que es muy difícil discernir quiénes son las personas más cercanas a Pampita dado que ella tiene "varias burbujas de amigas”. “Nosotros le hicimos un regalo general de Pampita Online y después sus amigas más íntimas, que me pierdo en quienes son porque ya me confunden, le dieron otras cosa y Angie le hizo otro regalo, un conejito o algo así”, agregó la modelo, en referencia a los muñequitos de croché.

“¿Vos sentís que sus íntimas amigas compiten para ver quién es más íntima?”, le preguntó Denise. “No...Es como que pasa algo muy loco todo el tiempo, es como que la querés mimar todo el tiempo, acompañar, agasajar y eso pasa todo el tiempo y ahí se ve como que entre ellas compiten... pero el amor está para ella”, señaló Barby.

De todas maneras, la modelo contó que le parece que todas ellas son “un poco cholulas de Pampita”, aunque se negó a dar nombres. “A mí también me pasa. Yo la veo y me re choluleo, es hermosa, es una bomba y no puede más”, concluyó Barby Franco.