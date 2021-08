Barby Franco le puso un diez al baile del caño de Pampita y Yanina Latorre la acusó de "trabajar de chupamedias"

Pampita volvió a hacer el baile del caño en La Academia, a trece años de convertirse en campeona de Bailando por un sueño, y generó todo tipo de reacciones entre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana. Invitada al ciclo por Ángel de Brito, Barby Franco se mostró deslumbrada por la performance de su amiga, y Yanina Latorre la acusó en vivo de “trabajar de chupamedias”.

“Estábamos mirando a Papita que la rompió en el caño y hay mucha discusión, algunos a favor, algunos en contra, como todo lo que hace ella. Bienvenida la abogada defensora de Pampita, Barby Franco”, dijo Ángel al presentar a la modelo. “¡Qué lindo bailó mi amiga! ¡La rompió toda! Yo le pongo un 10”, dijo la novia de Fernando Burlando.

“¿Qué se siente trabajar de chupamedias? Se puede decir cosas bien o mal. A ver, lo que hizo no lo hace nadie, pero tampoco es que la descosió y es Cachete Sierra y la pareja. Dejen de chupar medias. A mí me gustó más el ensayo”, dijo Yanina Latorre, en tanto que Barby Franco defendía a Pampita, alegando que hizo todo “a dos semanas de haber parido”. “A ver, reina, se puede opinar sin hacer las cosas. Si no, Ángel no podría ser jurado…”, agregó la panelista, en referencia a la otra función del conductor.