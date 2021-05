Barby Franco explicó por qué se refiere a Jimena Barón como La Cobra: "Ella se hizo re conocida así"

La semana que viene, Barby Franco y Jimena Barón se verán las caras por primera vez en La Academia, formato que pondrá en pantalla Marcelo Tinelli.

En el rol de participante, Barby se refirió llamativamente a la jurado, a quien supo "ningunear" en unas filosas declaraciones al sostener que no la conoce y decir que se refiera a ella como La Cobra.

Sin embargo, en cuestión de días, la novia de Fernando Burlando optó por aclarar sus opiniones y tirarle buena onda a Barón, quien será una de las encargadas de evaluar sus performances.

"Ya arrancaste el certamen diciendo 'no la conozco a Jimena Barón, no sé quién es'", le dijo el notero de Implacables. Con la picardía que la caracteriza, Franco aclaró los tantos: "No. ¿Cómo que no sé quién es? Sí, Jimena Barón, una grosa. No sé, me salió decirle La Cobra. Es como, me llamo Bárbara y me dicen Barby. Ella se hizo re conocida por La Cobra y yo la tengo por La Cobra. Obviamente que en lo actoral fue una grosa, me vi todo lo que hizo. Pero le digo La Cobra, no sé por qué. Y no la conozco. Personalmente nunca la vi. Siempre la veo por tele, la sigo en Instagram. Me encanta su humor, pero personalmente nunca la vi".

Al verla bajar un cambio en sus declaraciones, el cronista del programa de Susana Roccasalvo, retrucó: "Sabés que te va a puntuar mal y ya comenzaste a cambiar (de opinión)".

Y Barby Franco concluyó, apoyándose en la presencia en el jurado de su amiga Pampita: "No, yo creo que va a ser justa con los puntajes. Y tengo el diez de Pampita, jaja".