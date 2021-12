Barby Franco contó que ya no la reconocen en la calle como 'la novia de Burlando': "Ahora soy la amiga de Pampita"

En Pampita Online, Barby Franco habló de su viaje a Corrientes con Fernando Burlando y contó que en la calle ya no la reconocen como “la novia de Burlando” sino como “la amiga de Pampita”.

“La gente en Corrientes te ama, no me dicen la novia de Burlando, ¿sabes cómo me dicen ahora? Ahora soy ‘la amiga de Pampita’”, contó la modelo en la emisión de Net Tv.

Por su parte, Carolina Ardohain le respondió sorprendida y entre risas a Barby: “Ay pero eso ya está registrado, lo registró Angie (Balbiani), hay que decir ‘la otra amiga de Pampita’”.

FERNANDO BURLANDO DIO DETALLES DEL CUARTO ROJO QUE TIENEN CON BARBY FRANCO

Fernando Burlando dio detalles en Pampita Online del “cuarto rojo” que tienen con Barby Franco: “Lo tenemos hace mucho tiempo. Está bueno. Cuando estamos en la casa, se visita”.

“Es un cuarto que tiene una serie de bancos, de implementos, que se pueden usar para muchas cosas, entre otras, las que ustedes se imaginan”, finalizó el abogado.