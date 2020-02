Barbie Vélez, tentada para volver al Bailando: “Mi participación depende de pensarlo un poco más"

Mientras sigue agrandándose la lista de los famosos que serán parte del Bailando 2020 (previsto para salir al aire el abril próximo por la pantalla de eltrece), Barbie Vélez habló de la posibilidad de ser parte del certamen tras salir de su primera reunión con la producción.

“Estoy súper agradecida con la propuesta. Obviamente, siempre es un trabajo hermoso que es bienvenido, pero estamos viendo. La reunión estuvo muy bien y son un amor, eso no es ninguna sorpresa”, comenzó diciendo Barbie, quien estaba acompañada de Nazarena Vélez, en un móvil para Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

“Mi participación depende de pensarlo un poco más porque voy a tener que darle prioridad al programa y dejar de lado otras cosas como la actuación, que es lo que yo amo y a lo que me gusta dedicarme". G-plus

En cuanto a si hubo un pedido de exigencias, fue la madre la que respondió por su hija: “No, no pidió nada. Ella es un solcito y es súper accesible. Tiene que terminar de definirse y además, lo que tuvimos que hablar enseguida nos pusimos de acuerdo”.

Fue entonces que ante la pregunta de si sus ganas de participar del programa están latentes, la joven se sinceró: “Sí. Obviamente siempre es muy lindo, pero la verdad es que el Bailando te demanda mucho tiempo, te demanda todo un año si realmente tenés la proyección de quedarte entonces se convierte en lo único que hacés básicamente. No hay ninguna exigencia, nada raro. Simplemente, es ver el tema de tiempos”.

“¿Si pedí un bailarín? No puedo pedir a nadie porque todavía no sé si voy a estar. No puedo comprometer a que me guarden un equipo si después no voy a estar y dejar a esas personas sin trabajo”. G-plus

"Entonces si me dedico al Bailando, no le voy a poder dar tanta bola a eso. Tiene que ver con lo que uno decide para su año. Yo, si voy, voy a ponerme la camiseta y esforzarme para quedarme un tiempo.

Por ahora estoy viendo qué me pasa a mí, como me siento y no estoy pensando en eso. Esta es mi primera reunión, más adelante iré viendo”, cerró.