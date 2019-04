Su presente sentimental la encuentra muy enamorada de Lucas Rodríguez (24), con quien sale desde hace dos años y ya apostó a la convivencia. Sin embargo, indagada por la posibilidad de enamorarse de una mujer, Barbie Vélez (24) se sinceró.

"No me pasó que una mujer me encare en persona, pero sí que me hayan escrito por las redes. Tampoco es que los hombres se te tiran cara a cara, también son bastante vergonzosos. Ahora todo es de más fácil acceso gracias a las redes, no hace falta tener el teléfono para escribirle a alguien", expresó Barbie en diálogo con Falta de respeto, el ciclo radial que conduce Fernando Prensa por Conexión Abierta.

"A veces me pasa que un chico me escribe y después me lo cruzo en un bar o un boliche y ni se me acerca. Pasa eso también, que se animan más escribiendo pero no en persona", agregó, sin tapujos.

"Capaz llegue un momento en el que diga 'mirá, me cansé de los hombres y siento que una mujer me va a entender mejor'. Hoy estoy muy contenta y muy bien, hasta el momento no se me cruzó por la cabeza pero tampoco voy a ser tan cerrada de decir 'nunca en mi vida (me enamoraría de una mujer)'". G-plus

Por otro lado, se mostró contenta con que las mujeres se animen a escribirle: "Festejo eso porque las mujeres homosexuales estaban más escondidas. No hay nada peor que ser infeliz con uno mismo y no podes expresarse o mandar un mensaje abiertamente, está buenísimo que pase, lo celebro".

"Las mujeres que me escribieron me han dicho 'sabemos que sos heterosexual, pero si en algún momento... Hasta que jodido con mis amigas, si vuelvo a cortar, quién sabe. Nunca se sabe", continuó.

Por último, ante la posibilidad concreta de que una mujer quiera tener una relación con ella, Barbie cerró: "Hoy en día no me veo, no voy a mentir. Sí tengo la cabeza muy abierta. Capaz llegue un momento en el que diga 'mirá, me cansé de los hombres y siento que una mujer me va a entender mejor'. Hoy estoy muy contenta y muy bien, hasta el momento no se me cruzó por la cabeza pero tampoco voy a ser tan cerrada de decir 'nunca en mi vida (me enamoraría de una mujer)'".

