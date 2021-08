Barbie Vélez se abrió a contar la gran duda que tiene para su casamiento con Lucas Rodríguez: "Empecé a replantearme la ropa del Civil"

Mientras Barbie Vélez ultima los detalles de su casamiento para el mes que viene con Lucas Rodríguez, la llegada de la fecha puso súper ansiosa a la novia. En una conversación con sus seguidores de Instagram contó que ahora está dudando de su look para el Registro Civil.

"Ayer estuve hasta muy tarde buscando vestidos porque le voy a prestar a familiares míos y a algunas amigas mías que me pidieron vestidos para mi propio casamiento. Entonces empecé a buscar por todos lados vestidos que tenía guardados, escondidos, escondidos de esos que los guardaste por ahí y te olvidaste. Estuve hasta tardísimo", empezó diciendo la actriz.

“Eso me hizo replantearme. Vieron cómo soy yo que de una palabra te llego a lo que sea, empecé a replantearme el tema de la ropa del civil. Ya les había contado, que es como que dudo por momentos. No sé qué hacer. Sé que a muchas de ustedes les pasó porque cuando lo conté en su momento me dijeron que les había pasado", aseguró la hija de Nazarena Vélez.

"Es más, una me dijo que hasta último momento tenía un vestido y el fin de semana anterior o unos días antes decidieron cambiar completamente. Así que estoy medio en esas", reveló Barbie Vélez, dejando en claro que quiere que su boda sea tal como la soñó.