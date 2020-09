La banda Toots and the Maytals vuelve con disco nuevo tras años 10 años de pausa

El histórico cantante y compositor jamaiquino Frederick "Toots" Hibbert, considerado uno de los padres del reggae, lanzó al frente de la agrupación Toots and the Maytals, y tras 10 años de silencio, su primer disco de estudio, "Got To Be Toug", que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales

En este trabajo, además de reggae, el músico y productor nacido en 1942 combina todos los estilos que marcaron su música a lo largo de seis décadas de trayectoria. Así pasa con naturalidad por el ska, el funk, el blues, el jazz, el soul y el rock.

Producido por el propio Toots, que también toca muchos de los instrumentos en el disco, "Got To Be Tough" , fue grabado junto a músicos reconocidos como Zak Starkey (hijo de Ringo Starr) en la guitarra, Sly Dunbar (Sly and Robbie) en batería y Cyril Neville en percusión. Además incluye una sólida sección de trompeta.

El álbum tiene como único invitado a Ziggy Marley, junto a quien versiona aquel "Three Little Birds" de Bob Marley.

Creador de himnos como"Do The Reggae", "Pressure Drop" y "54-46 Was My Number", Hibbert vuelve al ruedo discográfico con un disco integrado por 10 canciones en las que el músico demuestra su vigencia y su enorme musicalidad.

(Télam)