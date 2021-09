Bake Off debuta el lunes y Dolly Irigoyen reveló cómo harán para evitar un posible fraude: "Se ha investigado"

A horas de final de La Voz Argentina (Telefe), se supo que Bake Off Argentina (Telefe) ya tiene fecha de debut y Dolly Irigoyen, miembro del jurado, reveló cómo harán para evitar un posible fraude.

Este año, tras la polémica con Samanta Casais, que había ganado el reality pero le sacaron el premio tras enterarse de que era pastelera profesional, la jurado aclaró que la producción tomó medidas e investigó más a los participantes.

"Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder", dijo en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) haciendo hincapié en que grabarán dos finales por miedo a que se filtre el nombre del ganador.

Además de confirmar que el programa se estrenará el próximo lunes 13 de septiembre a las 22.30, Dolly dio detalles inéditos sobre la dinámica del programa de pastelería que sus fans esperan con ansias.

"Habrá 14 participantes, cada uno con su personalidad, cada uno con su grado de experiencia de lo que traen de la casa. Pasa de todo, hay que estar atentos a que un día uno sale mejor y al otro día se derrumbó... O derrumbó su propia torta”, cerró la chef que formará parte del jurado con Pamela Villar y Damián Betular.