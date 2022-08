Baby Etchecopar, fuerte contra Jorge Rial: "Se hizo rico en América; se metió en la cama de la gente y nadie lo censuró"

Está claro lo que Baby Etechecopar piensa de Jorge Rial después de la polémica desvinculación del creador de Intrusos de América tras dos décadas, y el conductor de Basta Baby fue elocuente al resumirlo en una nota con Socios del Espectáculo.

"Hizo negocios bárbaros, se hizo rico", disparó Baby sin filtros.

Entonces, continuó: "Se han metido en la cama de la gente, y nadie los censuró. No sé si hay censura porque no está él. A lo mejor cuando estaba él éramos libres".

Más sobre este tema Baby Etchecopar fulminó a Viviana Canosa y la comparó con El Dipy

A raíz de la defensa cerrada de Jorge Rial a Viviana Canosa, en medio de su pelea personal con Daniel Vila, uno de los accionistas del Grupo América, al final Baby Etchecopar fulminó: "Laburó 20 años acá adentro. No sé dónde tuvo la censura".

LA TEORÍA DE BABY ETCHECOPAR SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En plena crisis interna en el Grupo América, a Baby Etechecopar no le interesan los conflictos dentro de la empresa, y explicó su teoría sobre la libertad de expresión.

Más sobre este tema Guido Záffora rompió el silencio y recordó cuando Jorge Rial lo acusó de filtrar información

"Me importa un cara… lo que pase durante el día. Mientras esté la teka (sic) a fin de mes para pagarme…", afirmó sin filtros.

Ahí, se explayó: "La libertad no se habla, se ejerce. En este ambiente todos somos libres hasta que dejamos de serlo. Cuando los chicos se sentían libres, Rial y todos decían 'acá me siento libre'. Hasta que algún día no le dejaron hacer alguna cosa, algún negocio… digo, no sé. Y dicen 'este canal es una mier…'".

Más sobre este tema Luis Ventura y una tremenda acusación a Jorge Rial: "Apuñalar a un tipo es grave"

"La libertad se gana todos los días. ¿Y saben cómo se gana? Tranzando. Si yo me encuentro con un fisicoculturista, ¿le hablo? ¿o me cag… a tropmadas? Le hablo, porque me va a matar. Los dueños de los canales son fisicoculturista, y si vos te acojonás te rajan", concluyó Baby Etchecopar.