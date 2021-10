Azzaro, polémico con la foto de Luciano Castro, Sabrina Rojas y el Tucu López: "¡Mi mamá se agarraba a piñas con la mujer de mi viejo!"

En las últimas horas se conoció la decisión de Luciano Castro de abandonar la obra Desnudos, en la que comparte cartel con Sabrina Rojas, y Pampito señaló que es porque el actor no quiere trabajar más con su ex. Como para desmentir que haya mala onda entre ella, el papá de sus hijos y el Tucu López, la modelo compartió una selfie junto a ellos que fue caratulada por Flavio Azzaro como “una careteada”.

En Polémica en el bar, Mariano Iúdica tocó el tema junto a sus panelistas de espectáculos, pero el periodista deportivo se levantó de la mesa, indignado por lo que estaba viendo. “¡No! ¡Todo este esnobismo barato! ¡Mi mamá se agarraba a piñas con la mujer de mi papá! ¡Eso es lo que quiera que vuelva, Mariano! ¡A piñas se agarraba mi vieja con la mujer, manga de bolu…!”, gritó, antes de esbozar su teoría.

“¡Esa chica está totalmente enamorada de Luciano Castro! ¡Olvidate! ¡Está con el Tucu pero está enamorada de Castro! ¿Por qué no duermen los cuatro desnudos en la misma cama? ¡Déjense de joder con esta basura!, agregó Azzaro mientras acusaba a Mariano Iúdica de querer hacerse “el progresista siendo un antiguo”.

“Compartí una comida, en un cumpleaños, algo así, está bien. Pero esta gilada de ‘van dos meses, nos sacamos la foto’, no. No me gustan esas cosas, me parecen caretas. Hacelo pero no te muestres. Esa careteada de ‘ah, somos re cool’, no”, cerró Flavio Azzaro sobre la selfie que compartió Sabrina Rojas junto a Luciano Castro y el Tucu López.