El audio de la mujer que denunció a Pablo Rago por violación: "Me arruinó la vida; voy a buscar justicia"

Pablo Rago fue denunciado por "abuso sexual con acceso carnal" por un hecho que habría sucedido en el departamento del actor, en 2015. Una mujer llamada Érica Basile habló en El Show del Espectáculo, por AM 1300 La Salada, tras dejar asentada su versión de los hechos en la Comisaría N° 11, denuncia en la que interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N° 73.

Tras la enorme repercusión de la noticia, la mujer le envió dos audios a Tomás Dente, en Nosotros a la Mañana. “Me siento mal, es un tema que tengo que superar, que me viene atormentando hace años”, comenzó la Basile, en su primer mensaje. “Voy a ir el jueves a Tribunales porque esto me arruinó la vida y voy a buscar justicia”, completó la presunta víctima.

Según el testimonio que brindó en radio, todo empezó luego de besarse y de tomar algo, cuando Rago comenzó a "tocar y a presionar mis partes íntimas". "Me tocaba para que yo orinara encima de él. Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida", aseguró la mujer.

Y agregó: "A todo esto, estaba con una cámara profesional filmando y no me dejó usar el celular a mí. Me habían llamado por teléfono y se puso histérico diciendo ‘seguramente es tu ex’. Se puso loco y no me dejó atender. Fue una situación fea, me sentí encerrada".

Érica, que contó que sufre de ataques de pánico, dijo que se decidió a hablar porque empezó a sentir "más coraje". "Quiero liberarme de toda esa carga que llevo desde hace unos años. Me da más tranquilidad soltar". Además, señaló que luego de esa situación Rago le mandaba videos "masturbándose". "Me decía ‘cuándo vas a venir a tocarme’ y yo no volví más. Quedé traumada y decepcionada porque me humilló, porque sabía mi vulnerabilidad", expresó.

Cuando el Ulises Jaitt le pidió definir a Rago, ella disparó: "Es un violento y un machista. La mujer es un objeto para él. Está claro. Juega con la necesidad de la gente". Basile dijo que tiene miedo y teme represalias: "Siempre me denigró y dejó en claro que tenía el poder". Y explicó que el actor le había prometido trabajo de limpieza o maquillaje, porque "estaba pasando una situación económica muy difícil".

"¿Qué te gustaría que pase?", le preguntó finalmente el conductor. "Que intervenga la Justicia. De alguna manera, eso me daría paz para que no quede impune. Porque tiene todas las de ganar y no es justo que porque sea reconocido abuse así", cerró.

Si sufrís, sufriste o conocés a una mujer víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.