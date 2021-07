El audio del llamado de Chano al 911 luego de que su madre intentara internarlo: "Mi mamá está mal de la cabeza"

“Tengo una emergencia. Urgente, por favor”. Así arranca la comunicación al 911 que Chano hizo el viernes pidiendo ayuda porque, de acuerdo a sus palabras, su madre, Marina Charpentier quería internarlo.

“Este audio es de Chano llamando al 911 porque su madre estaba adentro de su casa con cuatro enfermeros. Esto decía después de que su madre pidió auxilio”, explicó Sandra Borghi en TN antes de poner la grabación, de cuando el artista en su casa de Capilla del Señor pedía la presencia de la policía.

“Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Eso no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo no sé cómo contenerla. Está adentro de mi casa con cuatro médicos”, señalaba sobre el intento de su mamá de internarlo.

“Dice que me va a judicializar, que tiene la orden de un juez. Nada, es mentira”, repite, con la voz nerviosa. “Soy Santiago Moreno Charpentier. Soy Chano”, cierra, tres días antes del confuso episodio con la policía en el que terminó con un disparo y siendo internado de urgencia.

