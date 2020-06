¡Atención, fanáticos! Camila Cabello ofrecerá un show por streaming: todos los detalles

Para todos los fanáticos que extrañan ver en el escenario a Camila Cabello, hay buenas noticias. La cantante volverá a presentarse a través de las redes sociales el próximo miércoles 3 de junio a las 18, tras el concierto acústico que ofreció por streaming el miércoles pasado y en el que interpretó nuevas versiones de sus canciones más conocidas, además de anticipar composiciones inéditas.

Con rotundo éxito en los rankings latinoamericanos y estadounidenses desde 2015, cuando dio a conocer su primer sencillo en solitario I know what you did last summer, junto a Shawn Mendes, la artista volvió a ser noticia días atrás al confesar su padecimiento de trastorno obsesivo-compulsivo: "En mis fotos de Instagram del año pasado me encontrarás escribiendo en el estudio, en un pasillo con un atuendo genial antes de subir al escenario o con mi perro. Pero no, estoy llorando en el auto, hablando con mi mamá sobre cuánta ansiedad y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando", contó la joven en el portal WSJ Magazine.

Camila, de 23 años, que será protagonista de la nueva apuesta de Sony Pictures sobre Cenicienta, bajo la dirección de Kay Cannon y con estreno estimado para 2021, profundizó: "Durante un largo tiempo sentí como si la ansiedad estuviera robándose mi humor, mi felicidad, mi creatividad y confianza en mí misma. Pero ahora la ansiedad y yo somos buenas amigas. La escucho porque sé que ella solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le doy demasiada atención y me aseguro de no dejarle tomar mis decisiones".

La cantante, que registra dos álbumes de estudio en solitario, Camila (2018) y Romance (2019), tuvo un acalorado recibimiento en 2017 en Argentina cuando desembarcó por primera vez en Buenos Aires para participar del festival Lollapalooza. La segunda y última vez que la artista, que irrumpió en los escenarios en 2012 con la banda femenina Fifth Harmony (originada en el programa televisivo The X Factor), se presentó en el país fue en 2018, en un Directv Arena repleto y con Lali Espósito como artista invitada.

