Damián Betular acaba de abrir su pastelería, que se volvió un fenómeno tras conseguir enorme popularidad como jurado de MasterChef Celebrity, y en Intrusos lo entrevistaron. El pastelero envió como regalo sus famosos macarons… ¡y Flor de la Ve como Maite Peñoñori se volvieron locas!

La conductora estaba agradeciendo el detalle del chef, mientras repartía la exquisitez francesa entre sus compañeros. “Yo voy a probar”, comentó la animadora, mientras comía uno de frambuesa y su panelista le pedía uno más.

Tentadisima de risa, Maite se mostró extasiada. “Se me deshizo en la boca”, lanzó. “Me emociono. Yo veo un macarron y me emociono”, exclamó la periodista, haciendo que a Florencia le contagie la risa y que las dos, encantadas por la delicatessen del pastelero, no puedan parar. ¡Encantadas por el azúcar!

FLOR DE LA VE PIROPEÓ A JOAQUÍN FURRIEL EN VIVO

Luego de que Eugenia “la China” Suárez compartiera en las redes distintos momentos de complicidad con Joaquín Furriel, con quien se encuentra filmando la película El Duelo (producida por Star+) en Uruguay, Flor de la Ve lanzó un contundente piropo en vivo al ver imágenes del galán en Intrusos.

“Joaquín es así. Hace poco me tocó compartir un trabajo con él. Yo llegué al camarín y estaba él, yo ya estaba montada para la ocasión y Joaquín estaba apoyado contra la pared, imagínate todo eso. Había un sillón de dos cuerpos… ¡fantasía! Y también había una mesa y una botella de whisky, pero yo cuando trabajo no bebo. Y ahí hablamos de la performance que teníamos que hacer”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América, con mucho humor.

Además, no escatimó en halagos para Furriel: “Pero tengo que decir que, así como lo vemos en las imágenes, está más bueno que comer pollo con la mano; vamos a decirlo”, agregó, mientras en la pantalla grande del estudio se veía un video de él. “Aparte es un amor y es así trabajando, muy buena onda, con muy bueno humor y tiene buena aroma”, cerró la presentadora, dejando en claro que su experiencia laboral con Joaquín fue excelente.