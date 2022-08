Benjamín Vicuña habló de sus supuestos celos de Gonzalo Heredia por las escenas con la China Suárez

A un año de anunciar en redes sociales su separación de China Suárez, Benjamín Vicuña le puso el pecho a una incómoda pregunta de Mariana Brey, alusiva los supuestos celos que el actor habría sentido por las escenas de su entonces pareja con Gonzalo Heredia en Argentina, tierra de amor y venganza.

"¿Es verdad que sentías celos de Gonzalo Heredia cuando grababan ATAV por las escenas con la China Suárez?", le consultó sin filtros la panelista de Socios del Espectáculos a Vicuña, tras repasar imágenes de su carrera, entre ellas la novela de Polka en la que trabajó con Suárez y Heredia.

Con seriedad y contundencia, Benjamín respondió: "No. No. Pregunta corta, respuesta corta".

Y Brey contextualizó: “En su momento, yo había contado en LAM de un cierto pedido de tu parte en los guiones”.

"Siempre se habla mucho y se especula mucho en torno a las series. Pero no, no había un tema puntual". G-plus

“Ah, me acuerdo. Siempre se habla mucho y se especula mucho en torno a las series. Pero no, no había un tema puntual”, finalizó el actor.

LA BRONCA DE GONZALO HEREDIA CUANDO LO VINCULARON CON LA CHINA SUÁREZ

En octubre de 2021, Gonzalo Heredia se refirió a la versión de que habría sido el tercero en discordia en la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez.

"Hincha un poco las pelotas que se generen todas estas cosas... Es todo mentira", dijo, molesto, en nota con Intrusos.

"Me parece que cuando uno no tiene que esconder nada, no tiene que andar corriendo, irse, escaparse, ni nada. Yo sabía que en algún momento me iban a preguntar por esto", agregó el actor, en pareja con Brenda Gandini desde el 2011.