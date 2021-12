Así reaccionó Andrea Taboada por el final de Los ángeles de la mañana: "Me tiré en el piso y me descompuse"

Andrea Taboada, una de las panelistas de Los Angeles de la mañana, reconoció que lo pasó muy mal cuando se enteró del fin del programa que conduce Angel de Brito.

Más sobre este tema El profundo motivo de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "Ella está aburrida y él es fóbico"

En una entrevista brindada al programa Soy tan biutiful (FM Pop), Taboada demostró su preocupación: "No sé qué va a pasar. Entiendo que hay cosas que a algunas personas nos superan. Yo me enteré todo el día que Angel publicó el tweet".

"Todos estábamos preocupadas y lo que hablé con Angel en privado, prefiero reservármelo para mí. G-plus

Andrea contó que apenas leyó la publicación de De Brito, llamó a las otras "angelitas": "Todos estábamos preocupadas y lo que hablé con Angel en privado, prefiero reservármelo para mí. Soy amiga de Angel pero hay cuestiones que prefiero mantener en privado porque tiene que ver estrictamente con lo laboral".

Ante la pregunta de Pampito y La Barby, que conducen Soy tan biutiful, Taboada confesó: "El día que saltó la bomba, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Me puse nerviosa, nerviosa, nerviosa y me tiré en el piso. Me descompuse. Me sentía mal y me tiré al piso".