Así es el programa de formación de artistas que Muna Pauls realiza en Nueva York

Dispuesta a cumplir su sueño, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, Muna, se instaló en Nueva York con su papá para formar parte de Go Broadway.

Este programa de formación de artistas es súper exclusivo y conecta a talentosos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Argentina, Venezuela, Perú, España, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Ya instalada en La Gran Manzana y asistiendo a las clases, se viralizó una foto de la adolescente con sus compañeros y futuros colegas visitando la academia.

QUÉ PROPONE GO BROADWAY

La academia forma a artistas a través de distintas actividades como el canto, el baile y la actuación. Siempre autogestionándose. Al igual que sus compañeros, Muna tiene acceso a ver musicales como Chicago, Moulin Rouge, Dear Evan Hansen, Six, Hamilton, Phantom Of the Opera y Wicked.

Además, este jueves tendrán su performance de cierre del programa en el National Opera Center y recibirán su diploma avalado por Manhattan College.

Las clases que los participantes del programa toman son Vocal Technique con Heather Petruzelli y Todd Alsup de NYU, Theater Dance con Thayne Jasperson de Hamilton y Gustavo Wons de Kinky Boots, Musical Theater con Regina O'Malley y David Conrad Brouillard, Musical Theater History con el historiador John Kenrick, Repertorio con Christopher Stephens y Casting, Doblaje, Book de Fotos.

¡Alta experiencia!