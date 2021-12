Así hablaba Fabiola Yañez del mal momento que pasó con Fabián Gianola: "Viví situaciones incómodas"

En Los Ángeles de la mañana recordaron las fuertes declaraciones de la actual Primera Dama, Fabiola Yañez, contra Fabián Gianola en Intrusos en 2018.

Este viernes 17 de diciembre Gianola declarará ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, luego de ser acusado por Fernanda Meneses y Marcela Viviana Aguirre, por abuso sexual.

“En su momento Fabiola fue el programa de Jorge Rial y esto decía”, presentó Ángel de Brito el tape de Intrusos donde la pareja de Alberto Fernández recordaba la desagradable experiencia que habría tenido cuando compartió como ella como actriz la obra de teatro, Entretelones.

"Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento" G-plus

"Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di", aseveró.

"La verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, aseveró.

“Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él, sin importar cuál fuera el rubro u empleo", señaló Fabiola, quien se convertiría en Primera Dama un año y medio después.

La también periodista nunca realizó la denuncia, a diferencia de Meneses y Aguirre quines lo acusan de haber tenido “abuso sexual con acceso carnal”.

"Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno". G-plus

“Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno", rememoró.

Incluso Fabiola prefirió no contar cómo reaccionó Alberto Fernández cuando le contó los hechos desafortunados que habría vivido. “Lo malo es que uno se termina sintiendo un poco mal”, aseveró.

