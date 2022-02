Así hablaba China Suárez del distanciamiento de Paula Chaves tras el Wanda Gate: "No me afectó tanto"

El reciente gesto de China Suárez hacia Paula Chaves, de dejarla de seguir en Instagram, terminó de confirmar que la amistad está rota, desde fines de 2021, cuando estalló el Wanda Gate.

La expareja de Benjamín Vicuña eliminó de la red social a la esposa de Pedro Alfonso, con quien interactuaba virtualmente asidua y cariñosamente, antes de su affaire con Mauro Icardi, que las distanció.

Paula tomó partido por Zaira y Wanda Nara y, hasta el momento, no eliminó a la China de sus contactos de Instagram.

ASÍ HABLABA CHINA SUÁREZ DE SU AMISTAD CON PAULA CHAVES

En noviembre de 2021, China Suárez rompió el silencio en un mano a mano con Alejandro Fantino, en el que sentenció, sin nombrar directamente a Paula, que ella "no era de su círculo íntimo".

"¿Estabas esperando que te defrauden?", le preguntó el periodista a la actriz, luego de que algunas de sus amistades famosas se distanciaran de ella y, públicamente, se despegaran del escándalo.

"No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos". G-plus

Frontal y sin vueltas, la China respondió: "Cuando alguien te defrauda es porque evidentemente no lo esperabas. No esperas que sea así. Que puedas pensar que hay amigos que te banquen más o menos es otra cosa…".

"Pero tengo a mi mejor amiga Agus desde los dos años y sigo teniendo la misma gente hace mucho tiempo, y no me interesa hacer amigos nuevos", declaró Suárez, con dureza.

LLAMATIVA FRASE DE LA CHINA TRAS LA DISTANCIA QUE TOMÓ PAULA CON ELLA

"Creo que la gente se asusta porque tienen pánico que hablen mal de ellos. Y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amigos los banco donde sea y cómo sea", expresó la China, en aquella nota con Fantino, también diferenciándose de Chaves.

Acto seguido, Alejandro puso en escena, de modo implícito, el testimonio en TV que dio Paula, tomando partido por las Nara, especialmente por su amiga Zaira, y le preguntó: "¿No te esperabas alguna declaración pública que hicieron?".

Al tanto de todo, China Suárez disparó con contundencia: "No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real... No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos".