Así fue el esperado regreso de Mirtha Legrand a la TV: "Tanto me pedían que vuelva, acá estoy"

Este sábado se produjo el esperado regreso de Mirtha Legrand a su show, tras casi un año y medio en el que solo apareció públicamente acompañando a Juana Viale en el cierre del ciclo de eltrece en el 2020 y a una salida al teatro en julio de este año. Luego de la emisión de un video con el que conmemoraron las numerosas vueltas de la conductora a la TV, la diva cruzó el umbral de estudio y dio inicio a la emisión que marca un nuevo punto de inflexión en su carrera.

“¡Muchas gracias! No me hagan llorar, por favor. Tanto me pedían que vuelva, acá estoy con un poco de nervios, porque hace un año y medio que no hago televisión. Tengo que acordarme de todo, pero tenemos un programa lindísimo”, señaló la legendaria conductora antes de mostrar el modelo que le hizo Claudio Cosano para la ocasión.

Yo estoy impresionada con lo que pasando conmigo en el país ¿Tanto amor me tenían? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Esta pandemia, que horror, Dios mío. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? ¡Trescientos días! Trescientos días encerrada, sin salir de mi casa, ni al balcón!, reveló Mirtha.

“Eso te altera, no te hace bien. No te hace bien al espíritu, al cerebro, a tus ganas de vivir. Igual, yo siempre tengo ganas de vivir. Yo notaba que había cambiado, que no era la misma. (…) Soy vital y me gusta disfrutar de la vida, y estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería ser la de antes y él me dijo ‘trabaje’, y aquí estoy””, concluyó Mirtha Legrand, entre vítores y aplausos.